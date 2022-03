Roberto Mancini szövetségi kapitány élete csalódásaként élte meg, hogy az Európa-bajnok olasz válogatottja 1-0-ra kikapott a vendég Észak-Macedóniától a csütörtöki pótselejtezőn, így sorozatban másodszor lemaradt a labdarúgó-világbajnokságról.

"Nem tudom, mit mondhatnék. Ahogy a júliusi Eb-diadal profi pályafutásom legnagyobb eredménye volt, úgy a mostani a kudarc a legnagyobb csalódás. Szeptember óta több hibát elkövettünk, amelyekért megfizettünk" - nyilatkozott a szakvezető, aki hozzátette, túl nagy a fájdalom ahhoz, hogy közvetlenül a meccs után a jövőjéről beszéljen.



Az 57 éves tréner azt viszont elismerte, hogy szövetségi kapitányként elsősorban őt terheli a felelősség a kudarc miatt, illetve megvédte játékosait, mert szerinte fényes jövő áll előttük a nemzeti együttesben. Hozzátette, nem érdemeltek vereséget.



A játékosok közül a rangidős, a 90. percben becserélt Giorgio Chiellini úgy fogalmazott, a vereség ellenére büszke a csapatra, mert mindent kiadott magából, ugyanakkor a játékosok teljesen összetörtek, hatalmas űr tátong bennük.



"Jó esélyünk lett volna a világbajnokságon. A veretlenségi rekord után nehéz elfogadni, ami most történt. Mindent kiadtunk magunkból, de most itt az ideje, hogy feltegyünk magunknak néhány kérdést" - mondta Marco Verratti, aki igazi rémálomnak nevezte a vereséget.



A 2018 és 2021 között világcsúcsot jelentő módon 37 találkozón át veretlen Squadra Azzurra úgy maradt le a világbajnokságról, hogy a selejtezősorozat utolsó előtti fordulójában a 90. percben 11-eshez jutott Svájc ellen, de Jorginho kihagyta a büntetőt, majd a zárókörben a csapat nem tudta legyőzni Észak-Írországot. A csütörtöki pótselejtezőn pedig hiába próbálkoztak 32 kapura lövéssel az olaszok, gólt nem sikerült szerezniük, a macedónok viszont a 92. percben Aleksandar Trajkovski 22 méteres lövésével megnyerték az összecsapást.



Blagoja Milevski, a macedónok szakvezetője ironikusnak találta, hogy Olaszországban az olasz stílussal diadalmaskodtak úgy, hogy végig védekezték a meccset, majd a hajrában a második kaput eltaláló lövésükkel megszerezték a győzelmet.



"Boldog vagyok, hogy nyertünk, büszke vagyok a srácokra" - mondta Milevski, akinek csapata kedden Portugália vendége lesz a vb-részvételért, de a kapitány szerint már így is történelmet írtak a hatalmas Olaszország kiejtésével.



Észak-Macedónia még sosem szerepelt vb-n, Olaszország viszont mindössze negyedszer maradt le a tornáról, de most először kétszer egymás után. Szintén negyedszer fordul elő, hogy az Európa-bajnoki címvédő együttes nem jut ki a vb-re: az 1976-ban kontinensbajnok csehszlovákok, az 1992-ben aranyérmes dánok és a 2004-ben diadalmaskodó görögök nem kvalifikálták magukat a soron következő vb-re.

Borítókép: Jonathan Moscrop/Getty Images