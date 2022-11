Romelu Lukaku korábban combsérülést szenvedett, ezzel pedig veszélybe került a részvétele a katari vb-n.

Roberto Martinez, a belgák vezetőedzője megerősítette, csak abban az esetben számol Lukakuval, ha legalább egy csoportmeccset végig tud játszani. Amennyiben erre képtelen a sérülése miatt, otthon fogja hagyni.

A belga válogatott december elsején fejezi be a felkészülést egy Horvátország elleni mérkőzéssel, ha Lukaku addig nem tud bizonyítani az orvosoknak, nem utazhat Katarba.

„Az izomsérülésből való gyógyulás nagyon egyénfüggő. Közvetlenül azelőtt döntünk majd, hogy leadjuk a végleges keretünket a vb-re. Ha december 1-ig visszatér a pályára, akkor jön velünk, ha ez nem sikerül neki, akkor sajnos nem.”

Belgium coach Roberto Martinez says Romelu Lukaku must be fit enough to play in the group stage at the World Cup or he will not be selected.