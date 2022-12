Az uruguayiak veterán csatára nem volt hajlandó bocsánatot kérni a történtek miatt.



A 2010-es vb egyenes kieséses szakaszában szembekerült egymással a két együttes, ami egy roppant szoros meccset eredményezett.

A hírhedt találkozó során egy kapura tartó fejest Suárez kézzel ütött ki, amiért kiállították. Az emiatt megítélt büntetőt azonban nem tudta értékesíteni Asamoah Gyan. Ezt a játékoskijáróban Suárez látványosan ünnepelte. Később 11-esekkel kikapott Ghána, így pedig az uruk jutottak tovább.

A csapat sajtótájékoztatóján nekiszegezték a kérdést a csatárnak, hogy sajnálja-e 2010-es tettét.

„Nem az én hibám, nincs mit sajnálnom. Nem én rontottam el a tizenegyest…” – utalt arra az uruguayi, hogy egyedül Gyant okolhatják az afrikai országban azért, hogy nem jutottak tovább.

A két nemzet pénteken a H csoport utolsó meccsén méri össze erejét. Ghánának elég lenne az egy pont, Suárezéknek viszont kell a győzelem a biztos továbbjutáshoz.

Uruguay vs Ghana, 2010 World Cup.



This is Luis Suárez's story about that handball. pic.twitter.com/uAxD1ZSsWB