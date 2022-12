Az argentinok szövetségi kapitánya, Lionel Scaloni elmesélte, miként motiválta őt Lionel Messi a világbajnokság előtt.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, az argentinok tizenegyespárbajban legyőzték a franciákat, így 1986 után ismét világbajnoki címet ünnepelhettek. A torna során jól láthatóvá vált, Scaloni „fiai” milyen egységet alkottak. Az egymásért való küzdés kulcsszerepet minden meccsükön kulcsszerepet kapott, és ezt Lionel Messi is többször kiemelte.



Scaloni sokat tett az elmúlt négy évben azért, hogy így összekovácsolja csapatát, ugyanakkor volt olyan időszak, amikor neki is egy kis bíztatásra volt szüksége. Ekkor jött a hétszeres aranylabdás Lionel Messi, aki lelket öntött mesterébe.



„Van egy nagyon jó anekdotám Messiről. Amikor Brazília ellen kvalifikáltuk magunkat a vb-re, San Juanban beszéltem vele még az előtt, hogy Párizsba utazott volna. Valami nagyon lényeges dologról beszéltünk, és arról, hogy egy hatalmas csalódás is lehet a vége. Ekkor azt mondta nekem: mindegy, megyünk tovább. Biztosan jól fog menni, és ha nem, akkor sem árt próbálkozni.”



„Ez rengeteg bátorítást adott nekem. Szorongtam, és ez a beszélgetés levett rólam a terhet. Elmondtam neki, mit érzek. A válaszából tudtam, hogy valamit jól csinálunk. Ez egy olyan történet, amelyet szeretném, ha mindenki ismerne, mert fantasztikus” – mesélte a Sportnak még 2021 novemberében.



Messi az évek során vezetővé nőtte ki magát az argentin válogatottban, és kétségtelenül ezen a világbajnokságon láthattuk a sztár eddigi legszenvedélyesebb és „legéhesebb” verzióját.

Borítókép: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images