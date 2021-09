Lionel Messi mesterhármasával nyert Argentína Bolívia ellen a jövő évi, katari labdarúgó-világbajnokság dél-amerikai selejtezősorozatának 9. fordulójában, a Paris Saint-Germain sztárja ezzel megdöntötte Pelé válogatottbeli gólrekordját.



A 34 éves támadó már 79 alkalommal talált a kapuba az Albiceleste tagjaként, míg a brazilok háromszoros világbajnoka 77-szer volt eredményes a Selecaóban - így Messi lett a dél-amerikai válogatott csúcstartó. Az abszolút rekorder Cristiano Ronaldo, aki 111 gólt szerzett a portugál nemzeti tizenegyben

.

"Már hosszú ideje vártam erre, üldöztem ezt a rekordot, álmodtam róla" - nyilatkozott Messi a lefújás után.

"Keresve sem találhattam jobb alkalmat erre, mint a mostani. Itt van az édesanyám, itt vannak a testvéreim a nézőtéren."

Lionel Messi

Pele

Neymar



Az argentin válogatott a pandémia óta először lépett pályára szurkolók előtt, a stadionban 21 ezren tapsoltak Messi teljesítményének. Brazília nyolcadik meccsét is megnyerve vezeti a csoportot Argentína előtt.

A két sztárválogatott előző fordulóbeli összecsapása a kezdés után félbeszakadt, mivel az illetékes brazil hatóság a stadionban próbált intézkedni amiatt, hogy négy argentin játékos a koronavírus elleni szabályokat megszegve lépett be az országba.



A csoport harmadik helyén Uruguay áll, amely a 92. percben szerzett találattal nyert Ecuador ellen.



Eredmények:

Argentína-Bolívia 3-0 (1-0)

Paraguay-Venezuela 2-1 (2-0)

Kolumbia-Chile 3-1 (2-0)

Brazília-Peru 2-0 (2-0)

Uruguay-Ecuador 1-0 (0-0)



Az állás:

1. Brazília 24 pont/8 mérkőzés

2. Argentína 18/8

3. Uruguay 15/9

4. Ecuador 13/9

5. Kolumbia 13/9

6. Paraguay 11/8

7. Peru 8/9

8. Chile 7/9

9. Bolívia 6/9

10. Venezuela 4/9



Az első négy helyezett kijut a jövő évi, katari világbajnokságra, az ötödik pedig pótselejtezőt játszhat.

