Lisandro Martínez könnyeivel küszködve adott interjút azt követően, hogy Argentína drámai körülmények közt legyőzte Hollandiát, ezzel bejutva a legjobb 4 közé.



Az argentinok 2-2-es döntetlent értek el a hollandok elleni negyeddöntőben, majd mivel a hosszabbításban sem jutottak dűlőre a felek, tizenegyesek döntöttek a továbbjutás sorsáról. A büntetőpárbaj során Emiliano Martínez Virgil van Dijk és Steven Berghuis lövését is védte, az i-re azonban Lisandro Martínez tette fel a pontot, akinek a találatával végül 4-3-ra nyertek az argentinok.



Martínezt a mérkőzés után a DeporTV próbálta szóra bírni, ám ő csak nagyon nehezen tudott megszólalni. A Manchester United játékosa már az interjú kezdete előtt sírva fakadt és az egyik stábtagnak kellett őt megnyugtatnia. Miután összeszedte magát, könnyeivel küszködve, olyakor arcát a mezébe temetve beszélt.

“It was just incredible.”



“I just freed [when Lautaro scored], because we didn’t deserve to end like that. We were much better than them.”



