A spanyol szakvezető a mérkőzést követő sajtótájékoztatón beismerte, távozik a posztról a meglepő kiesés után.

„Ez volt az utolsó mérkőzésem a csapat élén. Olyannyira csodás volt, mint ahogy képzelnéd…”

A belgák csak egy 0-0-s döntetlenre voltak jók Horvátország ellen, ez pedig nem volt elég ahhoz, hogy kvalifikálják magukat a vb egyenes kieséses szakaszába.

Sokan úgy gondolják, hogy ez a kiesés jelzi, hogy a belga aranygenerációnak vége szakadt.

