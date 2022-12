Csütörtök este Japán kisebb meglepetésre megverte Spanyolországot, ezzel csoportelsőként galoppoznak tovább a nyolcaddöntőbe.

A meccset követően Takefusa Kubo, a japánok tehetsége elkérte a 18 éves Gavi mezét, aki az előző évben a Barcelonában és a válogatottban is kulcsemberré érett.

Kubo azonban nem magának akarta a dresszt, hanem Manolo Reina, korábbi csapattársának lányának szánja azt, írja a COPE.

A gyermekről köztudott, hogy nagy Gavi-fan, így biztosan nagyon örül majd a japán játékos gesztusának.

Érdekesség, hogy habár Gavi és Kubo is a La Masián nevelkedtek, mégsem találkoztak sosem, mivel a japán 2015-ben hagyta el az akadémiát, Gavi pedig pont ebben az évben költözött be.

After the match between Japan and Spain, Take Kubo asked Gavi for his shirt to give it to the daughter of Manolo Reina, Kubo's former teammate at Mallorca. Manolo Reina's daughter is a big fan of Gavi.



