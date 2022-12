Nehezített helyzetből várja a katari labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjét a brazil válogatott, mivel Alex Telles és Gabriel Jesus is kiesett a keretből.



Nem alakult szerencsésen a Kamerun elleni találkozó a Selecaonak, ugyanis amellett, hogy kikaptak az afrikai csapattól, két játékosuk is kiesett a továbbiakra nézve.

A Marca információi szerint mindkét játékos térdproblémákkal hagyta el a játékteret, a felépülésük pedig hosszadalmasabbnak ígérkezik, minthogy bevethetőek legyenek a vb későbbi szakaszában.

Egyelőre az még nincs eldöntve, hogy a játékosok visszatérnek klubcsapataikhoz, vagy a vb ideje alatt a válogatott csapatorvosával kezdik meg a rehabilitációt.

Brazília Dél-Korea ellen lép majd pályára a világbajnokság nyolcaddöntőjében.

