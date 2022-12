Argentína tizenegyesekkel legyőzte a franciákat, a sikerből pedig oroszlánrészt vállalt kapusuk, Emiliano Martinez is.

Az Aston Villa hálóőre az egész tornán parádézott, a döntőben is amellett, hogy több hatalmas védése is volt, tizenegyest is hárított a végjátékban.

Ezek után nem csoda, hogy ő kapta meg a torna legjobb kapusának járó díjat. Az „aranykesztyű” átvétele után viszont valami olyan következett, amire senki sem számított (főleg nem a háttérben figyelő arab tisztviselő…):

Fotó: Clive Brunskill/Getty Images