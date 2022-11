Az egykori brazil válogatott játékos Kaká elárulta, szerinte melyik csapat lehet a 2022-es katari világbajnokság „sötét lova”, és arról is beszélt, ki veheti át Cristiano Ronaldo és Lionel Messi helyét.



Valószínűleg az idei világbajnokság lesz az utolsó, amelyen Lionel Messi és Cristiano Ronaldo részt vesz. Előbbi már korábban bejelentette, hogy ezúttal képviseli utoljára hazája színeit, utóbbi viszont még nem beszélt az esetleges visszavonulásáról.

Ennek ellenére a Real Madrid korábbi kiválósága, Kaká kijelentette szerinte honfitársa lehet az, aki a két szupersztár örökébe lép.



„Szeretném, ha Neymar lenne az örökösük, és ezúttal meglátnák benne a tehetséget, valamint azt a személyt és játékost, akivé vált" - mondta Kaká.



Neymar remek formában van, hiszen eddig 19 meccsen 15 gólt szerzett és 12 gólpasszt jegyzett. Ha továbbra is tündököl a PSG-ben és esetleg diadalra vezeti a brazilokat, biztosan ő lesz a 2023-as Aranylabda egyik nagy esélyese.



Kaká azt is elárulta, kit tart a torna esélyesének, és melyik csapatról gondolja azt, hogy meglepetést fog okozni.



„Brazília a favorit, mert már régóta dolgoznak a dolgon. A csapatban megfelelően keveredik a fiatalság és a tapasztalat. Emellett szerintem jó döntés volt Titét kinevezni.”



„Argentína és Franciaország is esélyesek lehetnek, Szerbia pedig meglepetést okozhat” – jósolta a brazil.

