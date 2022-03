Ahogy arról korábban beszámoltunk az olasz válogatott vereséget szenvedett Észak-Macedóniától a katari világbajnokság pótselejtezős mérkőzésén, ezzel biztossá vált, hogy nem lehet ott a vb-n. Az olaszok játékosa, Jorginho a vb-selejtezők alatt kétszer is tizenegyest hibázott. A búcsú után elismerte, ezek a büntetők élete végéig kísértik majd.



A Chelsea középpályása a selejtezők csoportmeccsei során kétszer is büntetőt hibázott Svájc ellen. Az Észak-Macedónia elleni vereséget követően bebizonyosodott, hogy ez túl sokba került az olaszoknak. A búcsút követően Jorginho könnyeivel küszködve nyilatkozott, és kitért azokra a bizonyos büntetőkre is.



„Nehéz megmagyarázni, mi történt” – mondta a RAI Sportnak.



"Nagyon fáj. Megmondom őszintén, még mindig nem akarom elhinni. Nem hiszem, hogy hiányzott volna belőlünk a kreativitás, hiszen végig uraltuk a meccseket, és rengeteg helyzetet alakítottunk ki. Sajnos nem tudtuk befejezni őket.”



„Jól futballoztunk, tavaly nyáron megnyertük az Eb-t, de sajnos az utolsó meccseken elkövettünk apró hibákat, amiket nem tudtunk kiheverni és ezek meghozták a különbséget.”



Ezek közé a hibák közé tartozik Jorginho két Svájc ellen kihagyott büntetője és jól tudja, hogy ennek a kudarcnak a súlya az ő vállát nyomja majd.



„Fáj, ha rágondolok, mert még mindig gondolok rá, és életem végéig kísérteni fog. Azt, hogy kétszer elrontottam és nem tudtam segíteni a csapatomnak és az országomnak, örökké magammal fogom vinni, és ez rám nehezedik” – fejtette ki.



„Az emberek azt mondják, fel kell emelnünk a fejünket, és folytatnunk kell, de ez nehéz” – tette hozzá.



Forrás: football-italia.net



Borítókép: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images