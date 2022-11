Az Iráni Labdarúgó Szövetség arra kéri a FIFÁ-t, hogy zárják ki az USÁ-t a katari labdarúgó világbajnokságról.

Az irániaknak azzal volt problémája, hogy az amerikai szövetség egy közzétett fényképen eltüntette Irán zászlajáról az Iszlám Köztársaság emblémáját.

There’s nothing wrong with the U.S team removing the Islamic Republic’s emblem from the Iran flag In support of the Iranian people. We don’t even want you to call the regime “Iran” or “the Iranians” so not using their flag is a step we welcome and hope more countries emulate. pic.twitter.com/SDMoaZ8azN