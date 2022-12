Bár Buenos Aires-ben hivatalosan december 20-án délután ünneplik meg a világbajnokságról hazatérő játékosokat, az örömünnep már a Buenos Aires-i reptéren elkezdődött.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, az argentin válogatott tizenegyespárbajban legyőzte a franciákat, ezzel története során harmadszor szerezte meg a világbajnoki címet. Argentína nagyvárosaiban már a lefújás pillanatában ezrek vonultak az utcára, a lelkesedés pedig azóta sem hagyott alább. A játékosokat szállító gépet több ezren várták, az emlékezetes pillanatokról pedig felvétel is készült.



A videókon jól látszik, hogy a csapat gépéről először a hétszeres aranylabdás Lionel Messi szállt le elsőként, őt a szövetség elnöke, Chiqui Tapia majd a szövetségi kapitány, Lionel Scaloni követte. Messi nyakában ott lógott a világbajnoki aranyérem, kezében pedig a trófeát vitte.



A leszállást követően a játékosok egy nyitott tetejű buszra szálltak, amely a szövetség központjába vitte őket. A buszt szurkolók ezrei kísérték, miközben győzelmi dalokat énekeltek.

03:30 in Argentina right now and that’s how things look like as players are going to Ezeiza camp ????????



pic.twitter.com/K03sAFgujn