Az argentin válogatott 2-1-es vereséget szenvedett Szaúd-Arábiától, a világbajnokság C csoportjának nyitómérkőzésén.



A keddi játéknap első mérkőzésén az argentinok jutottak vezetéshez, miután Lionel Messi büntetőből talált a kapuba. Bár az első félidőben nem esett több gól, a végső esélyesnek is kikiáltott Argentína nem dőlhetett hátra.

A szaúdiak Saleh Alaherhi révén a 48. percben egyenlítettek, 5 perccel később pedig Salem Aldawsari góljával meg is fordították a meccset.

Are we going to forget Lionel Messi losing the ball that led to Saudi Arabia scoring the equaliser??? If this was Ronaldo we would never hear the end of it.pic.twitter.com/A3M0o7m27A