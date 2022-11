Az Egyesült Államok fiatal támadója, Timothy Weah a brazil legenda dicséretét is bezsebelte a Wales-nek szerzett gólja után.

Weah briliáns találattal szerezte meg a vezetést hazája válogatottjának, Pulisic gólpasszából. A meccset követően Pelé Instagramon gratulált a találathoz.

Timothy a korábban szintén legendás karriert befutó George Weah fia, de ezen a vb-n már azért harcol, hogy saját imázsát építse.

