Lewis Hamilton kiállt azok mellett a francia játékosok mellett, akiket online bántalmazás ért a világbajnoki döntőt követően.



A francia válogatott játékosai közül, Aurelian Tchouameni és Kingsley Coman is hibázott a tizenegyespárbajban, így végül az argentinok emelhették magasba a világbajnoki trófeát. A finálét követően a két hibázó játékost és Randal Kolo Munait is online bántalmazás érte. A játékosokat ezt követően többe is a védelmükbe vették. Köztük volt a hétszeres Forma-1-es világbajnok, Lewis Hamilton is.



A brit az Instagramjára töltött fel egy sztorit, amiben egyetértett a Rising Ballers által megosztott bejegyzéssel, mely szerint Tchouameninek és Muaninak egyaránt ki kellene kapcsolni a kommentelés lehetőségét a bejegyzései alatt a közösségi médiában történő faji visszaélések miatt.



Hamilton saját üzenetét is hozzáfűzte történetéhez, és kifejtette, egyáltalán nem lepte meg a labdarúgókat ért bántalmazás.



„Undorodva láttam, de nem meglepődve” – írta Hamilton.



„Tchouameni és Kolo Muani mindent megadott nekik. Sokak számára őkhősök, és csak tiszteletet érdemelnek” – tette hozzá.



Nem ez volt az első alkalom, hogy Hamilton szőt emelt a faji bántalmazás ellen. A brit mindent megtesz azért, hogy felhívja a figyelmet az általa fontosnak vélt társadalmi kérdésekben.

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor