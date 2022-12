Fernando Santos a Marokkó elleni találkozó előtti sajtótájékoztatóján beszélt Cristiano Ronaldo helyzetéről is.

Amint az ismeretes, a tréner leültette a sztárt a kispadra Svájc ellen, emiatt pedig olyan pletykák is napvilágot láttak, hogy Ronaldo el akarja hagyni a válogatottat és a vb-t.

„Soha nem mondott olyat, hogy elhagyná a tábort! Nézzék csak meg a reakcióját a meccs alatt. Meg se fordult a fejében ilyesmi.”



„Megbeszéltük egymás között, megmondtam neki, hogy nem számítok rá kezdőként. Mint csapatkapitány, érthetően nem örült neki, de csak annyit kérdezett, hogy biztos jó ötlet-e.”



„Ideje lenne befejezni a támadását! Hagyják békén őt!”

Fernando Santos wants everyone to leave Cristiano Ronaldo alone pic.twitter.com/VS26VF3EF6