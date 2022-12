Közel egy hónappal a nyitómeccs után a dohai Lusail Stadion ad otthont a 2022-es katari világbajnokság döntőjének, ahol Argentína és Franciaország, Messi és Mbappé csap össze.

Megoszlanak a vélemények arról, hogy kinek kellene vagy ki fogja megnyerni a világbajnoki trófeát. A Tigres francia támadója Gignac azonban félretette nemzetiségét, és kijelentette, hogy azt szeretné, ha Leo Messi emelhetné magasba a serleget.

„Francia vagyok, de szeretném, ha Messi megnyerné a világbajnokságot, mert megérdemelné az egész pályafutása miatt. De majd meglátjuk. Messi Argentínában a vezér, miatta akarják az emberek, hogy Argentína megnyerje a világbajnokságot, ezt ki kell mondani” - magyarázta Gignac. Számára Messi nagyszerű karriert futott be az FC Barcelonával és az argentin válogatottal is, ezért méltó lenne arra, hogy hazája válogatottjával szemben is ő emelhesse magasba a vb-trófeát.

Ennek ellenére André-Pierre Gignac a közösségi médiában a francia mezben, gyermekei kíséretében egy poszttal ünnepelte Franciaország döntőbe jutását.



Borítókép: Olimpik/NurPhoto a Getty Images