Argentína ma délután Franciaországgal csap össze a katari labdarúgó világbajnokság döntőjében.

A dél-amerikaiak kapusa elismerte, sokan a franciákat tartják favoritnak, viszont van egy előnyük, amely döntő tényező lehet.

„Az emberek mondhatják, hogy a franciák az esélyesek, de nekünk megvan az az előnyünk, hogy nálunk a világ legjobb játékosa!” – utalt Lionel Messire a kapus.

Messi 35 évesen első- és szinte biztosan egyetlen világbajnoki címét szerezheti, így érthetően motiváltabb, mint valaha, ez pedig az egész csapatnak adhat egy extra löketet.

Emiliano Martínez: “We neither feel like we are the superior side nor the opposite. The biggest advantage we have is that we have the best player in the world.” pic.twitter.com/M87VhF33Xa