Luis Enrique a világbajnokság alatt csöppet rácsúszott a közösségi médiára. Instagramra, Facebookra posztol, illetve adott esetben Twitchen is élőben streamel.

Ezen alkalmak során előszeretettel válaszol rajongói kérdésekre is, a legutóbbi bejelentkezése során pedig egy poénos felvetés érkezett hozzá.

Mit csinálna, ha azt látná, hogy Ferran Torres gólját követően úgy ünnepelne, hogy hüvelykujját a szájába veszi? - kérdezte a szurkoló, utalva a kisgyermek érkezésére.

„Ha Ferran gólt szerez és így ünnepel, azonnal a padra teszem és soha többé nem lép pályára amíg én itt vagyok!” – reagált nevetve.

Ferran Torres jelenleg Enrique lányával, Sira Martinezzel jár. Habár az edzőt ez láthatóan nem zavarja, úgy látszik arra még nem készült fel, hogy nagyapa legyen.

Torres a Costa Rica elleni góljait az edző lányának szentelte, szerencséjére nem olyan formában, ahogy a vicces szurkoló elképzelte.

Luis Enrique: "If Ferran scores and he sucks his thumb to celebrate, I'm taking him out of the pitch immediately. That guy won’t ever step foot in a stadium again. I don't like jokes." pic.twitter.com/LVMXU7Qrhu