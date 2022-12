Emiliano Martinez nem bírta megállni, hogy ne szúrjon oda riválisának, Kylian Mbappénak.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, az argentin válogatott lett a világbajnok, azt követően, hogy büntetőpárbajban legyőzte a franciákat. A mérkőzésen Lionel Messi mellett az argentinok hálóőre, Emiliano Martinez is főszerepet játszott. A kapus a hosszabbítás vége előtt nem sokkal Kolo Munai próbálkozását védte bravúrral, míg a tizenegyespárbajban Aurélien Tchouaménit és Kingsley Comant babonázta meg.



A hálóőrnek a győzelmet követően arra is volt ereje, hogy odamenjen a vereség miatt összeomló Kylian Mabppéhoz és megvigasztalja őt.





A sportszerű jelenet után nem sokkal azért egy apró fricskát megengedett magának a franciával szemben. Amikor Martinez betért csapata öltözőjébe, társai épp kongát jártak. Ekkor a kapus egy pillanatra elcsitította őket és így szólt: egy perc néma csönd Kylian Mbappénak.



"A minute of silence for ... Mbappe!"



Emiliano Martinez during Argentina's dressing room celebration.



(via nicolasotamendi30/Instagram) pic.twitter.com/dwm3IrUNWG