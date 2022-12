A világbajnokság megnyerését követően a boldog argentinok a pályán hosszasan ünnepeltek. A szurkolók azonban arra lehettek figyelmesek, hogy az ünneplők között megjelent Salt Bae, a világhírű séf és étteremtulajdonos is.



Polgári nevén Nusret Gökce éttermeiben a világ legnagyobb sztárjai, sportolói fordulnak meg nap mint nap, ezekről pedig rendre fotókat és videókat is oszt meg.

A séf jó kapcsolatot ápol Gianni Infantinóval, a FIFA elnökével is, illetve több argentin labdarúgóval. Ennek következtében történhetett meg az, hogy Salt Bae az ünneplés során bejutott a játéktérre.

A séf az ünneplés során mindenáron készíteni akart egy képet Messivel, ám a szükségesnél kissé rámenősebb volt, legalábbis a legtöbb ember szerint. Salt Bae az örömmámor közepette karon ragadta Messit, hogy az megálljon neki egy képre.

Messi deserves another World Cup for not giving a single fuck about Salt Bae pic.twitter.com/EIsM8lnc8S