Az ausztrál szurkolók egy része azon gondolkodik, hogy idő előtt elhagyja Katart és hazautazik, mivel szerintünk tarthatatlan állapotok uralkodnak a szállásukon.



A katari világbajnokságot folyamatosan felemás érzések veszik körül. A maratonira nyúló meccsek, az alkoholtilalom és a szállásokon uralkodó körülmények alaposan felborzolták a kedélyeket.



Korábban számos szurkoló számolt be arról, hogy nem tudott belépni a szobájába, és az első Katarban töltött éjszakáját máshogy kellett megoldania. Bár a beléptetési probléma megoldódott a drukkerek egy része számos gonddal küzd azóta is. Olyannyira, hogy a Daily Mail szerint az ausztrál szurkolók egy csoportja azon gondolkozik, hogy idő előtt elhagyja a világbajnokság helyszínét, mivel szállásukat elöntötte a szennyvíz.



„Bárki másnak volt szörnyű élménye a szurkolói falvakban? A víz szivárog a fürdőszobában, elönti a szobát. Nincs meleg víz, az ügyfélszolgálatot ellepték az emberek panaszai" - tette közzé egy rajongó.



„Őszintén szólva nem tudom, mit csináljunk. Azt fontolgatjuk, hogy eladjuk a jegyeinket és korábban elindulunk, de úgy gondolom, hogy kicsi az esélyünk a szállás árának visszatérítésére” – folytatta.



„Baraw faluban vagyunk, és a lakásunkat két egymást követő napon elöntötte a szennyvíz. Ez azt jelenti, hogy úgy gondolják, most megjavították, és van itt egy csapat takarító, de tegnap is ezt mondták… Feladtuk, és máshol kerestünk szállást” – panaszkodott egy másik drukker.

