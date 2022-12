Marokkó nemrég történelmi sikert ért el azzal, hogy a világbajnokság nyolcaddöntőjében legyőzte a horvát válogatottat, ezzel egyetlen afrikai csapatként bejutott a katari torna legjobb nyolc együttese közé.

Walid Reragui csapata Szenegál, Kamerun és Ghána után mindössze a negyedik afrikai nemzet, amely egy világbajnokságon eljutott a negyeddöntős szakaszig. A marokkóiaknak ráadásul nem volt könnyű dolguk, mivel Belgiummal , Horvátországgal és Kanadával kerültek egy csapatba, a nyolcaddöntőben pedig a korábbi világbajnok Spanyolország várt rájuk.



Azt, hogy ez a teljesítmény mit jelent a nemzet számára, az egyik marokkói újságíró szívhez szóló beszéde is jól megmutatja. A meccs utáni sajtótájékoztatón a médiacsapat egyik tagja úgy döntött, hogy beszédet mondd a győzelem örömére, amely minden bizonnyal ez a torna egyik legmegindítóbb szónoklata lett.



„Marokkói újságíró vagyok, de angolul fogok beszélni, hogy a teremben jelen lévő összes újságíró megértse, amit mondani fogok. Yassine és Walid, ma történelmet írtatok. Nincs kérdésem, csak szeretném megköszönni. Szeretnék köszönetet mondani, mert a marokkói futballban ilyet még nem csináltak” – mondta az újságíró.

L'incroyable discours d'un journaliste marocain, en larmes, en conférence de presse pic.twitter.com/aU21U9Mxpd — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 6, 2022



„Önök visszanyerték a marokkóiak egész generációjának bizalmát. Ma negyvenmillió marokkói boldog. Könnyek szöknek a szemembe. Köszönöm Walid edzőnek, köszönöm Yassine Bounounak mindazt, amit tett. Most, hogy megírtátok Marokkó történelmét, könnyes szemmel beszélek. Mert komolyan, önök ma megírták Marokkó történelmét. Nagyon szépen köszönjük” – tette hozzá.



A zseniális beszédre a marokkói Yassine Bounou is reagált. A játékos csak annyit mondott mosolyogva: jó volt az angolod.



Ezek után elképzelni is nehéz, mi történne, ha a marokkói együttes Portugáliát is búcsúztatni tudná.

Borítókép: Julian Finney/Getty Images