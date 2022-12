Rodrigo de Paul fontos üzenetet tartalmazó levelet hagyott Lionel Messi szobájában a világbajnoki felkészülés során.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, Argentína legyőzte Franciaországot a katari világbajnokság döntőjében, ezzel pedig beteljesült Lionel Messi legnagyobb álma. Sokak szerint a hétszeres aranylabdásnak kijárt már a világbajnoki cím. Így volt ezzel a hétszeres aranylabdás válogatottbeli csapattársa, Rodrigo de Paul is, aki már a világbajnokság előtt biztosította Messit arról, bekövetkezik az, amire annyira vágyik.



De Paul a válogatott világbajnokságot megelőző edzőtáborában rejtett el Messi szobájában egy cetlit, amire azt írta: világbajnokok leszünk. A játékos biztosra akart menni, és hogy társa tudja, ki szánta neki az üzenetet, a papír sarkába a mezszámát is felvéste.



De Paul posts a picture of a paper in which he writes: “I am Rodrigo De Paul (7). It is 9/18/2022. I sign this paper and say that we will win the World Cup two months from now.”



De Paul hid it in Messi's room during the national team camp. pic.twitter.com/eZTJs9lsjh