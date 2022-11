A szerdai találkozón a belga nemzeti tizenegy szoros meccsen, Batshuayi góljával 1-0-ra győzte le a remekül focizó Kanadát.

A meccsen a gólszerző mellett Thibaut Courtois is kulcsszerepet játszott, ugyanis védte Alphonso Davies büntetőjét, továbbá az egész meccsen remekül játszott, mégsem ő lett a meccs embere.

Hanem Kevin De Bruyne, aki maga sem érti, hogyan született ez a döntés.

„Nem hiszem, hogy jól játszottam. Nem tudom, miért nekem adták… talán a nevem miatt.”

A csapat játékával kapcsolatban kritikusan nyilatkozott, szerinte bőven van még hová fejlődnie Belgiumnak, de díjazta, hogy mindenkiben megvolt a harci szellem.

Kevin de Bruyne thinks he didn't deserve the Man of the Match award against Canada. pic.twitter.com/637vZ1FVX5