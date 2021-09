Cristiano Ronaldo ugyan büntetőt hibázott, de végül a portugál labdarúgó-válogatott az ő 89. és 96. percben szerzett góljaival fordított Írország ellen a 2022-es katari világbajnok európai selejtezősorozatának szerdai játéknapján.

Az ötszörös aranylabdás támadó pályafutása 110. és 111. gólját jegyezte a válogatottban, előbbivel megelőzte az iráni Ali Daeit és már egyedül vezeti az örökranglistát.

“You have become not only a national hero but an international icon and a role model for aspiring players all around the world. Parabéns, Cristiano!”



FIFA President Gianni Infantino hails record-breaking @Cristiano



https://t.co/O3WZ8oM6hA pic.twitter.com/LfjfCneY5b