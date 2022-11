Már Kevin De Bruyne Marokkó elleni sajtótájékoztatója is furcsa volt, mivel a City középpályása azt mondta, már túl öregek ahhoz, hogy megnyerjenek egy ilyen tornát.

A csöppet demotiváló nyilatkozat után a csapat kikapott Marokkótól, majd egyes hírek szerint heves vita alakult ki az öltözőben, Vertonghen, illetve De Bruyne és Hazard közt. A belsős infók szerint Lukaku volt az, aki végül békét teremtett.

Először úgy volt, hogy a mai sajtós napon Vertonghen és Carrasco nyilatkoznak majd, de a szövetség annak érdekében, hogy lenyugtassák a kedélyeket, inkább a két kapitányt, Courtoist és Hazardot küldte.

Hazard elmondta, Vertonghennel nem beszélt az esetet követően, De Bruyne-el azonban tisztázták, hogy a játékos inkább csak viccelődni akart, semmint pálcát törni csapata feje felett.

Courtois ellenben többet beszélt a meccs utáni esetről:

„Dühösek voltunk a vereség után az öltözőben, az edző is mondott egy kisebb beszédet, de úgy gondolom, a média jelentősen eltúlozta a történteket.”



„Kitaláltak egy történetet, aminek semmilyen valóságalapja nincs. Csalódottak voltunk, de szó sem volt kiabálásról.”

Courtois a történtek ellenére nem tartja valószínűnek, hogy besúgó lenne a keretben.

„Ez őrültség! Rengeteg emberrel dolgozunk együtt, bárki mondhatott egy félmondatot vagy bármi. Nem keresünk besúgót vagy ilyenek, de ha valakiről kiderül, hogy szivárogtat, az lesz az utolsó napja a csapatnál!”

Azt mindkét játékos hangsúlyozta, hogy hisznek a keretben és tudják, képesek arra, hogy a csoportkör zárófordulójában kiharcolják a továbbjutást.

