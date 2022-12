Drámai körülmények között búcsúzott a tornától Uruguay, a mérkőzést követően pedig több balhés incidens is történt.

Hiába nyert az uruguayi válogatott, végül pontegyenlőséggel kiestek és Dél-Korea jutott tovább. Ilyen hamar 20 éve nem búcsúztak az uruk vb-ről.

A mérkőzés végefelé Cavani egy buktatás áldozata lett a büntetőterületen belül, azonban a játékvezető arra sem méltatta az esetet, hogy visszanézze azt. Mivel korábban is történt a meccsen egy hasonló eset, ez már az utolsó csepp volt a pohárban.

„Tolvajok! Mind azok, egy rakás tolvaj. A k*rva anyjukat!” – fakadt ki a kamerák előtt Gimenez a meccset követően.

A meccs végi kavarodásban szintén Gimenez volt az, aki a játékvezető felé tartott, hogy számonkérje a történteket, ám ekkor a könyökével fejbevágott egy öltönyös FIFA-alkalmazottat. A hírek szerint ezért akár 15 meccses eltiltást is kaphat.

Uruguay star Jose Gimenez 'faces 15-match ban' after elbowing FIFA director in the head #WorldCup https://t.co/86DhU1vV41

Nem Gimenez volt azonban az egyetlen, akit megviselt a vereség. Cavani a levonulás során ököllel beleütött a VAR-hoz használt monitorba, amely állványostól feldőlt.

Uruguay's football player Edinson Cavani punches the pitch-side VAR monitor in anger after his team's elimination from Qatar World Cup. pic.twitter.com/UgEed8sJ7M