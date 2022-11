Karim Benzema, a francia válogatott támadója combsérülés miatt hivatalosan is visszalépett a 2022-es katari labdarúgó-világbajnokságtól.

A 34 éves Benzema a csapat szombati, a Jassim bin Hammad Stadionban tartott edzését hagyta abba hamarabb, mint a többiek és már a Franciaország Ausztrália elleni, keddi nyitómérkőzésen sem lesz kerettag. Ez lesz a második egymást követő világbajnokság, amelyet Benzema kihagy - erősítette meg a francia válogatott.

