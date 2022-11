Megbékélt egymással a meccs hevében egymásnak feszülő katari és ecuadori szurkoló.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, az egyik ecuadori szurkolóból heves reakciót váltott ki csapata első góljának érvénytelenítése. A drukker helyéről felugorva kézmozdulatokkal jelezte, úgy gondolja, a katariak lefizették a bírót. Az elégedetlenkedő férfit egy katari szurkoló intette csendre. Bár úgy tűnt a feszültség kézzel tapintható a két ország tábora közt, egy újabb videó azt támasztaja alá, csak az események csak a pillanat hevének voltak köszönhetőek.









A meccsen még dühösnek tűnő ecuadori szurkoló a végső sípszót követően egy videót osztott meg, melyben az említett katari szurkolót átölelve mesél a történtekről.

The Ecuador and Qatar fan who went viral cleared their differences at half time #FIFAWorldCup pic.twitter.com/moKUflvlNo