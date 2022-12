Érdekes jelentekkel zárult a Lengyelország-Argentína mérkőzés.

A két csapatkapitány, Lionel Messi és Robert Lewandowski között valamiféle nézeteltérés történt, legalábbis a testbeszédük alapján. Végül egy öleléssel zárult a dolog, így vélhetően nem maradt harag a Barcelona múltbéli, és jelenkori zászlóvivője közt.

A meccs utolsó perceiben Messi megpróbálta átcselezni magát a lengyel támadón, aki szabálytalankodott vele szemben. Lewa bocsánatot kért, ám Messi rá sem nézett.

Messi ignoring a Lewandowski handshake from the game yesterday.



If this was Cristiano Ronaldo this video would be everywhere… pic.twitter.com/of3JwpoUkI