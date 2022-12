Lisandro Martínez valóra váltotta édesanyja álmát azzal, hogy megismertette őt válogatottbeli csapattársával, Lionel Messivel.



A Manchester United 24 éves játékosa remekül teljesített a szezon első felében, ezzel kivívta a lehetőséget, hogy bekerüljön nemzete válogatottjába. A játékos ezt követően a családja előtt tisztelgett.



„Erről álmodtam, ezt vizualizáltam, annyira kértem és kívántam, és annyira éreztem, hogy valóra fog válni a gyerekkorom legnagyobb álma” – mondta a kerethirdetés után.



„Emlékszem, amikor a szüleimtől kaptam egy válogatott mezt, és annyira boldog voltam, hogy a lementem a környékre labdázni, és azt képzeltem, én vagyok az egyik játékos.”



"Végtelenül hálás vagyok életem legfontosabb embereinek, akik tudják, mindig ott vannak a szívemben!” – tette hozzá.



Martínez azonban nem csak szavakkal, hanem tettekkel is meghálálta szülei támogatását. A katari torna előtt úgy döntött, hogy édesanyját, Silvinát magával viszi a válogatotthoz, hogy a nő találkozhasson csapattársával, a hétszeres Aranylabdával, Lionel Messivel. Silvana és Messi egy szállodában futottak össze, ami a képek tanúsága szerint felejthetetlen élményt jelentett Martínez édesanyjának.

When Lisandro Martinez brought his mother to meet Messi, her reaction: "A dream I never thought I would achieve. With the best in the world. Thank you, football master." pic.twitter.com/lyvD3BKmlb