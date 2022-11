Alex Sandro izomsérülés miatt nem áll Tite rendelkezésére a brazil válogatott harmadik csoportmeccsén, Kamerun ellen.



A védőt Svájc ellen kellett lecserélni, az orvosi vizsgálatok pedig egyértelművé tették, hogy nem léphet pályára, mivel megsérült a bal csípőizma.

„Alex fájdalmat érzett a csípője bal oldalán, ezért nem tudta folytatni a meccset. A mai vizsgálatok kimuatták az izomsérülést. Kamerun ellen nem játszhat, jelenleg kezelés alatt áll, ettől tesszük függővé, hogy a későbbiekben bevethető lesz-e.” – mondta a brazilok csapatorvosa.

A 31 éves játékost minden bizonnyal Alex Telles helyettesíti majd. Nagy tétje nincs a meccsnek, ugyanis már biztosan továbbjutottak.

