Luka Modricot Sergio Agüero vigasztalta a játékoskijáróban azt követően, hogy Horvátország 3-0-s vereséget szenvedett Argentínától a világbajnokság elődöntőjében.



Az argentin válogatott remekelt a horvátok ellen. A gólok sorát Lionel Messi nyitotta, aki büntetőből talált be, majd a Manchester City játékosa, Julian Alvarez köszönt be, aki duplázni tudott.



Míg Messi örömmámorban úszott, hogy pályafutása utolsó világbajnokságán a döntőbe jutott, addig a horvátok veteránja, Luka Modric végtelenül szomorú volt a találkozót követően.



Az egyszeres aranylabdás könnyeivel küszködve indult az öltözőbe, amikor nemvárt helyről kapott támogatást. A játékoskijáróban az egykori argentin válogatott, Sergi Agüero jelent meg mellette, aki egyből megölelte őt. és vigasztalni kezdte.









Ez a rövid jelenet is jól megmutatja, hogy a riválisok is milyen tiszteletet éreznek a másikkal kapcsolatban.

Borítókép: Marc Atkins/Getty Images