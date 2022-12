Habár még közel sincs vége a világbajnokságnak, már jól látszik, kik azok a játékosok, akiknek sikerült berobbanni a köztudatba.

Jude Bellingham már eddig is az egyik legkapósabb fiatal volt a piacon, ezen pedig a vb-teljesítménye sem csökkentett. Első vb-gólját is megszerezte, piaci értéke pedig már most is 150 millió körül mozog.

Bellingham igazi sokoldalú középpályás, aki a pálya szinte bármely pontján képes feltalálni magát, magabiztossága pedig elképesztő labdakezeléssel és térlátással párosul.

Cody Gakpo nyáron majdnem a Manchester Unitedhez került, a holland válogatottban nyújtott teljesítménye alapján pedig jól látható, miért. Gyakorlatilag a fapapucsosok legjobbja eddig, gólokat szerez és folyamatosan gólhelyzeteket teremt.

Sebessége egészen elképesztő, emiatt a középpályán, illetve csatárként és szélsőként is bevethető. Gakpo még mindig csak 23 éves, így bőven van lehetősége a fejlődésre.

Enzo Fernández még az argentinok számára is kellemes meglepetést nyújtott teljesítményével. Idén nyáron került Európába, a Benfica igazolta le a River Plate-től.

Már most olyan nagy nevekhez hasonlítják, mint Ilkay Gündogan, Thiago Alcantara vagy Xabi Alonso. Ami pedig az argentin válogatottban kulcsfontosságú tényező, remekül megérteti magát Messivel és úgy látszik, a Bolha is képes a legjobbját nyújtani, ha Fernándezzel együtt vannak a pályán.

Josko Gvardiol , a Red Bull Lipcse 20 éves középhátvédje sem a semmiből jött, a szakavatottabbak pontosan tudják, mekkora tehetségként van számontartva. Leglátványosabb produkcióját Belgium ellen mutatta, amikor gyakorlatilag tökéletesen leradírozta a robosztus csatárt a pályáról.

Remekül bánik a labdával, pontosan passzol és szívesen vállal részt a csapatjátékban. Fantasztikusan lát a pályán és remekül zárja a passzsávokat.

Fotó: Marca.com