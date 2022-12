A rajongók imádták John Terry posztját, amit azt követően tett közzé, hogy az egykori válogatott Sergio Agüero a pályára rohant és egykori társaival együtt ünnepelte a világbajnoki címet.



Argentína egy idegtépő csatában tizenegyesekkel kerekedett Franciaország fölé, ezzel 1986 után újra világbajnoki címet ünnepelhetett. A lefújás után szinte azonnal megjelent a pályán az a Sergio Agüero is, aki egy évvel ezelőtt szívbetegsége miatt kénytelen volt visszavonulni.

Az egykori játékos hirtelen felbukkanását nehéz volt nem összekapcsolni John Terry egykori reakciójával. Az angol játékos 2012-ben a Chelsea BL-győzelmét követően szintén beszaladt a pályára, annak ellenére, hogy eltiltás miatt nem lehetett ott a Bayern München elleni fináléban. Terryt akkor sokan bírálták cselekedetéért, de az egykori játékos ma már látja a történtek vicces oldalát is. Éppen ezért Agüerót látva mókás üzenetet tett közzé.



„Ha meg akarod csinálni, legalább vedd fel a sportszárat és a cipőt” – írta Twitterjén.

If your going to do it, at least go for it and put the shin pads and boots on. pic.twitter.com/Bn61Qdqim5