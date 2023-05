Vad Anita eddigi karrierje csúcsának tartja, hogy játékvezető-asszisztensként részt vehet a júliusban rajtoló női labdarúgó-világbajnokságon.

A 31 éves játékvezetőnek az elmúlt két évben több továbbképzést és szemináriumot kellett elvégeznie, egy online platformon keresztül napi szinten ellenőrizték az edzésmunkáját, a mérkőzéseken és az utánpótlás tornákon nyújtott teljesítményét. Vad Anita legutóbb a katari vb-n vett részt egy négynapos szemináriumon, amelyre csak a vb-re utazó szűkített keret kapott meghívót.

A magyar bíró az M1 aktuális csatornának elárulta, hogy július 7-én érkezik Sydneybe, ahol azonnal elkezdődnek majd az edzések és a fizikai felmérések a 20-án rajtoló vb-re. Várhatóan két nappal az aktuális mérkőzés előtt tudja majd meg, melyik meccsen és kinek az asszisztenseként fog közreműködni.

"Ez eddigi karrierem csúcspontja. Hatalmas megtiszteltetés, hogy egy világeseményen képviselhetem Magyarországot, és egyben egy nagy szakmai kihívás is. A legfontosabb célom, hogy egy sikeres világbajnokságot tudhassak majd magam mögött" - mondta a 15 éve játékvezetőként is tevékenykedő Vad, aki szerint egyre többen érdeklődnek a női labdarúgás iránt.

Vad Anita itthon a női NB I mellett a férfi másod- és harmadosztályban is közreműködik, nemzetközi szinten pedig tavaly ugyancsak asszisztensként tevékenykedett a női Európa-bajnokságon, Bulgáriában.

"Ez most már egyértelműen egy trend világszerte, hogy azok a tapasztalt, szakmailag magas szinten álló tehetséges női játékvezetők is lehetőséget kapnak férfi mérkőzéseken, akik ezt megérdemelték az elvégzett teljesítmény miatt" - hangsúlyozta, és azt is elárulta, hogy a jövőben szívesen vezetne férfi mérkőzéseket külföldön is. - "Természetesen az a célom, hogy a lehetőségekhez képest mindig az adott legmagasabb osztályban tudjak működni."

Vad Anita 2017 óta tagja a nemzetközi játékvezetői keretnek. Családjában komoly hagyománya van a játékvezetésnek: bátyja, édesapja és a nagypapája is sikeres karriert futott be bíróként.

Az idei női vb-t július 20. és augusztus 20. között rendezik Ausztráliában és Új-Zélandon.



Borítókép: Getty images