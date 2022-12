Franciaország arra készül, hogy panaszt tegyen a FIFA-nál, azt követően, hogy a Tunézia elleni meccsen a VAR-os felülvizsgálat után érvénytelenítették Antoine Griezmann találatát.



A franciák sokáig azt hitték, hogy Griezmann pontot mentett nekik a hosszabbítás nyolcadik, egyben utolsó percében, ám a gólörömöt dráma követte. Nem sokkal a gól után a játékvezető jelezte, hogy a VAR vizsgálja az esetet. A videózást követően les érvénytelenítették Griezmann találatát, így a mérkőzést 1-0-ra Tunézia nyerte.



Bár az eredmény nem befolyásolja a csoportban kialakult sorrendet, a franciák nem nyugszanak bele az eredménybe és panaszt nyújtanak be a FIFA-nak. A franciák arra alapozzák igazukat, hogy a játékvezető már lefújta a mérkőzést, mielőtt a VAR vizsgálódni kezdett volna, ez pedig nem lehetséges a világbajnokság szabályai szerint.



„Ha a játék leállt és újraindult, a játékvezető nem végezhet felülvizsgálatot, kivéve téves személyazonosság esetén vagy potenciális kiállítási vétség esetén, amely erőszakos magatartással, köpéssel, harapással vagy rendkívül sértő magatartással kapcsolatos” – áll a szabályzatban a The Athletic szerint.

VAR says no goal

Antoine Griezmann disallowed goal against Tunisia. Well done Tunisia on beating the current champion.

FT:1-0pic.twitter.com/HkLTY0QUE9