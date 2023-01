A FIFA megbüntetheti Emiliano Martinezt, a vb-döntő után mutatott magatartása miatt.



Argentína és Franciaország minden idők egyik legjobb vb-döntőjét játszotta egymással. A tizenegyespárbajban eldőlő meccsen Kylian Mbappé és Lionel Messi örökre beírták magukat a futball történelemkönyvébe, azonban talán még az ő teljesítményüknél is többen emlékeznek majd Emiliano Martinez furcsa ünneplésére.



A torna legjobb kapusának választott argentin az ünneplés hevében az Aranykesztyűt a lágyékához szorítva pózolt.



A furcsa viselkedés sokakban ellenszenvet váltott ki, amit tovább tetézett az is, hogy itt nem állt meg a kapus és az ünnepi pillanatokban minden alkalmat megragadott arra, hogy a rivális Kylian Mbappét heccelje.



Miután az esetről készült fotók bejárták a világot, a hálóőr elmondta, azért cselekedett így, mert a franciák kifütyülték őt.

Indoklása ellenére a FIFA közleményt adott ki, amelyből kiderül, hogy Martinez, valamint az argentin válogatott a fegyelmi kódex több bekezdését is megszegte.



„A FIFA Fegyelmi Kódexének 11. (Támadó magatartás és a fair play elveinek megsértése) és 12. cikkének (Játékosok és tisztségviselők helytelen magatartása), valamint a 2022-es katari világbajnokságra kiadott kézikönyv 44. cikkét is megsértették” – áll a leírásban.



Bár ezek a jogsértések nem a fináléban, hanem azt követően történtek, a FIFA nagy valószínűséggel megbünteti majd a kapust és az argentin válogatottat, mivel a szervezet határozottan állást foglalt a tornán zajló durva és tiszteletlen ünneplésekkel kapcsolatban.

Borítókép: Marc Atkins/Getty Images