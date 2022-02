A lengyel és a svéd után a cseh labdarúgó-válogatott sem áll ki az oroszok elleni világbajnoki pótselejtezőre.

A cseh szövetség vasárnap közölte, hogy semmilyen körülmények között nem hajlandó pályára lépni Oroszország ellen.



Szombaton a lengyel és a svéd szövetség hasonló bejelentést tett, hozzátéve, tárgyalásokat folytatnak a csehekkel annak érdekében, hogy a három szövetség közös álláspontot közvetítsen a nemzetközi szövetség felé.



Az eredeti program szerint az orosz-lengyel találkozót az európai pótselejtező keretében március 24-én rendeznék Moszkvában. Az összecsapás győztese öt nappal később játszana a B jelű ág másik párja, a svéd-cseh összecsapás továbbjutójával azért, hogy részt vehessen a Katarban november 21. és december 18. között sorra kerülő vb-n.



Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban katonai művelet végrehajtását rendelte el a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségei, köztük a főváros ellen is hadműveletet folytatnak, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területekről. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be.

