Az MLS-ben szereplő klub hivatalos honapján számolt be róla, hogy a Manchester United és az angol válogatott korábbi csatára elhagyja a klub edzői székét.



Rooney tavaly nyáron hagyta el Derby County csapatát, majd nem sokkal később aláírt a DC Unitedhez.

A kiesést követően Rooney maga döntött úgy, hogy lemond edzői posztjáról. Várhatóan visszatér majd az Egyesült Királyságba, egyes hírek szerint a Championshipben szereplő Birmingham City érdeklődik is iránta.

D.C. United and Head Coach Wayne Rooney have mutually agreed to part ways.https://t.co/ykE3Qp2FDb