Az MLS legutóbbi fordulójában az LAFC fogadta a nyáron megerősödő Inter Miami együttesét, a találkozóra számos filmsztár és énekes is kilátogatott.

A vendégek sima, 3-1-es győzelmet arattak, az argentin klasszis ugyan gólt most nem szerzett, de kettőben elévülhetetlen érdemei voltak. A második találatnál Jordi Albával és Busquets-el játszott össze, pont úgy, mint évekkel ezelőtt Barcelonában:



Győzelmének köszönhetően kilenc pontra redukálta hátrányát a miami együttes a rájátszást érő pozíciótól, ennek ledolgozására még kilenc bajnoki mérkőzésük maradt. A US Openen pedig újabb kupadöntőre készülhet a részben David Beckham tulajdonában álló együttes.

Messiék egyébként több híresség érdeklődését is felkeltették, a 22 000 férőhelyes aréna lelátóján Harry herceg mellett Leonardo DiCaprio, Will Ferrell, Tom Holland, Toby Maguire, Owen Wilson és Gerard Butler, valamint Liam Gallagher, Selena Gomez és Tyga is helyet foglalt.

Az Inter Miami legközelebb a Sporting KC együttesét fogadja hazai pályán, magyar idő szerint szeptember 10-én 1:30-kor.

Borítókép: Sean M. Haffey/Getty Images