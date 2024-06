Nem mindennapi találatnak lehettek szemtanúi az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságban szereplő Chicago Fire mérkőzésére kilátogató nézők május 30-án, ugyanis az Orlando City elleni találkozójukon egészen elépesztő gólt láthattak. Facundo Torres talált valahogyan a kapuba a 4. percben, de nem akármilyen zűrzavar és kavaráds előzte meg ezt, már-már félprofi szinten nem látni ilyen védelmi megingást, mint amit a chicagói védők csináltak.

How did THAT go in @MLS pic.twitter.com/hBiohzkpMA