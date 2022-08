Klubjának honlapja szerint a 15-szörös válogatott támadó kezdőként 86 percet töltött a pályán és a 16. percben ő szerzett vezetést csapatának, miután a kaputól 16 méterre egy visszahúzós cselt csinált, majd elegánsan a hálóba emelt.

Gazdagnak ez volt a 12. gólja a mostani idényben, a Philadelphia továbbra is vezeti a keleti főcsoport tabelláját.

Az ugyancsak válogatott Sallói Dániel végigjátszotta a nyugati főcsoport utolsó helyén álló Sporting Kansas City mérkőzését, csapata 4-3-ra kikapott az Austin FC otthonában.

The turn and the chip! What a finish from Daniel Gazdag! pic.twitter.com/gcAdzJHGJ7