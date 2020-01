Hivatalosan is bejelentette Romain Alessandrini, hogy elhagyja a Los Angeles Galaxy együttesét - ezt az Instagram oldalán erősítette meg a francia szélső, aki 2017 óta futballozott a csapatban.

A korábbi Marseille-játékos 63 mérkőzésen 24 gólt lőtt és 23 gólpasszt adott a Galaxy-ban. A tavalyi szezonban azonban a rengeteg sérülése miatt nem sok játéklehetőséghez jutott.



A 30 éves középpályás egy szívhez szóló üzenetben búcsúzott el az LA Galaxy-tól:

„Hivatalosan is véget ért a kalandom Los Angelesben. Az elmúlt három szezonban mindent megtettem a csapatért. Rengeteg boldog és szomorú pillanatot is megéltünk együtt, de az kétségtelen, hogy életem legszebb három éve volt. A pozitív élményeket sosem fogom elfelejteni amit megélhettem Los Angelesben. Nehéz szavakba önteni azt, amit most érzek. Azt nyugodtan elárulhatom, hogy rendkívül szomorú vagyok, hogy távoznom kell a klubtól és el kell hagynom a várost. Köszönettel tartozom Los Angelesnek, azért, amit én és a családom kapott itt. Hálás vagyok a szurkolóknak, akik az elejétől fogva támogattak. Köszönöm az összes csapattársamnak is, akikkel együtt játszhattam. Hálával tartozom az orvosi csapatnak is, akik rengeteget segítettek. Mindazoknak is, akik a színfalak mögött dolgoznak folyamatosan a klub sikereiért. Sosem fogom elfelejteni az itt töltött éveimet. Akárhol is fogom folytatni, az Amerikában született kislányom mindig emlékeztetni fog engem Los Angeles városára. Most viszont eljött az idő, hogy tovább lépjek. Egy új fejezet kezdődik az életemben. Hamarosan újra találkozunk, hálás vagyok mindenért!”



Forrás: mlssoccer.com

Borítókép: Jayne Kamin-Oncea/Getty Images