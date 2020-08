Megalapítása, 1913 óta először marad el az Egyesült Államok labdarúgó-kupasorozata, a US Open Cup.

A sorozat honlapjának keddi beszámolója szerint a mostani idényben a koronavírus-járvány miatt törölték a szezont. A kupa rajtját előbb március közepén elhalasztották, de továbbra sem lehet elkezdeni a mérkőzéseket.

