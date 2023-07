Miamiban épül a (nem is olyan) régi idők Barcelonája: Lionel Messi, Sergio Busquets és Jordi Alba igazolását már bejelentették Beckhamék, a cél pedig, hogy a legendás MSN-támadótrióból legalább az MS-duó álljon össze.



Ehhez azonban a Gremionak is hozzá kellene járulnia. Luis Suarez ugyanis idén év eleje óta szerepel a brazil együttesnél, hamar a gárda kulcsemberévé vált: 30 mérkőzésen 13 gólig jutott, 9 alkalommal gólpasszt adott.



Hiába az uruguayi támadó távozási szándéka, szerződése érvényes, klubja pedig számítana rá, mivel kiemelten fontos mérkőzések várnak rájuk. Azonban Suareznek erre is van egy terve: spanyol lapértesülések szerint kivásárolja magát a kontraktusból azzal, hogy felajánlja az idei fizetése visszatérítését és ezen felül még némi összeget.



A 36 éves csatár 2024. december 31-ig szóló szerződéssel rendelkezik.



Borítókép: Richard Ducker/Eurasia Sport Images/Getty Images