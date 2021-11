Gazdag Dániel csapata, a Philadelphia Union, valamint a Sallói Dánielt foglalkoztató Sporting Kansas City is negyeddöntőbe jutott az észak-amerikai profi labdarúgóligában (MLS).

A rájátszás első fordulójában Gazdag Dániel - aki a magyar válogatottban két gólt is szerzett a novemberi világbajnoki selejtezőkön - végigjátszotta a New York Red Bulls elleni hosszabbításos mérkőzést. A találkozó 123. percben dőlt el a hazaiak javára. A liga honlapja szerint a Philadelphia Union ellenfele a Nashville SC vagy az Orlando City lesz a negyeddöntőben.



Sallói Dániel ugyancsak végig a pályán volt a Vancouver Whitecaps ellen 3-1-re megnyert hazai találkozón. A 17. percben tőle indult az SKC első góljával végződött akció, az 58. percben pedig gólpasszt adott csapata harmadik találata előtt.







A Sporting Kansas City a Real Salt Lake vagy a Seattle Sounders ellen folytatja szereplését.

Schön Szabolcs csapata, az FC Dallas nem jutott be a rájátszásba.

Borítókép: